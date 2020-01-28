В Никольском районе появилось три новых модульных ФАПа

Пензенские журналисты побывали в одном из новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) Никольского района. Его установили в д. Субботино.

В деревне на сегодняшний день живут 348 человек. Они и раньше могли посещать ФАП, но он находился в аварийном состоянии. Новый начал работу в начале года. Ежедневно здесь дежурит фельдшер, по графику приезжают врачи из районной больницы, есть возможность подключать медицинское оборудование, например, флюорограф.

«Нового ФАПа мы ждали давно. Тут тепло, есть горячая вода. Людей стало сюда больше приходить. Мы выполняем назначения врача, можем оказать неотложную помощь, с детьми приходят. В феврале новорожденного ожидаем, будем каждый месяц его наблюдать. Здесь прививки делаем. Можем выходить на дом к пациентам», — рассказала фельдшер субботинского ФАПа Наталья Кочнева.

Также ФАПы появились в селах Павловка и Сарая Селя, где совсем не было фельдшеров. Их установили в конце декабря 2019 года в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2020-м планируется поставить фельдшерско-акушерский пункт в с. Кеньша.

Как сообщил главный врач никольской районной больницы Валерий Бондарь, стоимость одного ФАПа составляет 2,8 млн руб. Они возводятся в короткие сроки — за 5−7 дней.

«Население с благодарностью отзывается, что появились ФАПы. Прийти к медику в своем населенном пункте — это очень важно. Не всегда людям просто попасть даже в районную больницу, теперь они могут обратиться в ФАП, решить проблемы со здоровьем», — отметил он.

Как сообщил губернатор Иван Белозерцев, в 2019 году в регионе установили 15 ФАПов, в это планируется еще 14. Список населенных пунктов, где они появятся, можно посмотреть здесь.