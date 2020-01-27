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В Засечном после ДТП автоледи пришлось доставать спасателям

27 января в 13:41 238 просмотров

В селе Засечное Пензенской области произошла авария, в результате которой пострадала женщина.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 25 января в 8:25 на пятом километре дороги «Пенза- Лопатино» столкнулись грузовик «ГАЗ», за рулем которого находился 41-летний мужчина, и легковая Kia Rio под управлением 29-летней женщины.

В результате аварии пострадала автоледи. В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра добавили, что специалисты ведомства доставали женщину из машины с помощью специального инструмента, а после передали ее медикам. Пензячку доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Инспекторы советуют автолюбителям не совершать резких маневров, чтобы не попасть в занос на заледеневшей проезжей части. Кроме того, они настаивают на том, что водители должны соблюдать правила дорожного движения, боковой интервал, дистанцию и скоростной режим.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2020/01/27/12311678

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