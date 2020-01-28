В Пензенской области пересмотрят работу Агентств поддержки предпринимательства

Глава региона поставил перед минэкономики задачу проработать и представить ему предложения по финансовой поддержке сельского предпринимательства.

«Это может быть грантовая поддержка или компенсация понесенных затрат на приобретение оборудования в целях создания производства или его модернизации. Особое внимание обращаю на работу с бизнесом глав администраций городов и районов. Выстраивать эффективные отношения с бизнесом, оказывать поддержку, развивать, сопровождать — это ваша непосредственная задача. К сожалению, есть сигналы от бизнеса, что не все это понимают. Писать жалобы в контрольно-надзорные (разрешительные) органы на своих предпринимателей вы, конечно, можете, но задумайтесь, как при таких подходах вы будете развивать свои территории», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он напомнил о том, что для развития сельских территорий и поддержки местных инициатив была принята программа, объем финансирования по которой в 2020 году составит 593 млн рублей, а вместе со средствами программы «Формирование комфортной городской среды» (372 млн рублей) эта сумма достигнет почти 1 млрд рублей. Это беспрецедентные средства, отметил губернатор.

«Главам администраций муниципальных районов необходимо активнее работать с региональным Министерством сельского хозяйства по участию в программе. Спектр проектов очень широк: благоустройство территорий от создания спортивных, детских игровых площадок до организации освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, а также обустройства мест размещения твердых коммунальных отходов», — сообщил Иван Белозерцев.

Большая работа в регионе проводится и для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Однако, отметил губернатор, в ходе посещений районов он видит, что о существующих мерах поддержки предприниматели знают далеко не всегда.

«Считаю необходимым кардинальным образом пересмотреть работу муниципальных Агентств поддержки предпринимательства. Нужно снять с них весь лишний, непрофильный функционал. Задача агентств — эффективная коммуникация с субъектами малого бизнеса, информирование и оказание помощи в решении возникающих вопросов, сопровождение прорывных бизнес-идей. Агентства должны тесно взаимодействовать с региональным Фондом поддержки предпринимательства, микрокредитной гарантийной организацией «Поручитель» и иными региональными институтами бизнеса», — подчеркнул Иван Белозерцев.



Одним из ключевых направлений деятельности агентств, пояснил он, должна стать работа с предпринимателями по своевременной сдаче отчетности в налоговые органы. Глава региона поручил минэкономики в кратчайшие сроки представить регламент работы агентств и оценить их деятельность, а глав администраций городов и районов попросил провести все необходимые процедуры.

Ранее информагентство сообщало о том, что губернатор в ходе оглашения инвестпослания озвучил изменения в налогообложении для пензенских бизнесменов и спрогнозировал рост внешнеторгового оборота по итогам года не менее чем на 6,5%.