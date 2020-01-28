В Пензенской области рассмотрят возможность введения налогового инвествычета

27 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оглашения ежегодного инвестиционного послания поручил внести изменения в региональный закон «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве», а также повторно рассмотреть возможность введения налогового инвестиционного вычета с учетом предложения президента РФ Владимира Путина.

Глава региона отметил, что правительством России был внесен в Госдуму законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности», в рамках которого инвестору в течение трех лет (а по отдельным проектам — до 20 лет) будет гарантирована неизменность налоговых правил, регуляторных актов, влияющих на его параметры, а также тарифов.

«Защита прав инвесторов — одно из важнейших условий при принятии решения об инвестировании. В целях улучшения положения инвесторов, реализующих или только планирующих реализовывать проекты на пензенской земле, поручаю министерству экономики и правовому управлению правительства подготовить и внести поправки в региональный закон «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве». Я говорю о возможности представления права инвесторам корректировать инвестиционные соглашения в части переноса сроков строительства или ввода в эксплуатацию объектов, если это не меняет общих параметров соглашения», — пояснил Иван Белозерцев.

Он напомнил о том, что в инвестпослании 2018 года давал поручение проработать вопрос о введении на территории региона налогового инвестиционного вычета. Однако налог на прибыль — один из источников дохода областного бюджета, а любые выпадающие доходы необходимо компенсировать.

«Глава государства в своем послании Федеральному Собранию предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от инвестиционного налогового вычета. Поручаю министерству экономики и министерству финансов держать на контроле внесение соответствующих изменений в федеральное законодательство и повторно рассмотреть возможность введения налогового инвестиционного вычета с учетом предложения президента», — поставил задачу губернатор.



Завершая оглашение послания, он подчеркнул, что вложения в экономику, реализация больших проектов, развитие малого и среднего бизнеса, строительство дорог, школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта — это вложения в человека, его настоящее и будущее.

«Я убежден, что, объединив усилия, мы справимся со всеми поставленными задачами, как бы сложны они не были. Самое главное — помнить: мало оказаться на хорошей дороге, по ней нужно идти!» — подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее информагентство также сообщало о том, что Иван Белозерцев в своем инвестпослании уделил большое внимание развитию сфер экономики, здравоохранения, образования, а также социальной сферы.