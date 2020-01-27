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Пензенец запечатлел любителя ездить по встречке. ВИДЕО

27 января в 14:11 226 просмотров

Пензенский автомобилист опубликовал в Сети видео с камеры регистратора, которая запечатлела странный маневр водителя.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Пензенец рассказал, что действия разворачивались 26 января в районе пяти часов вечера в микрорайоне ГПЗ-24.

«Тот случай, когда диарея застала врасплох», — пошутил автор поста.

Судя по кадрам, Lada Granta стоит в очереди на поворот налево. Через некоторое время легковушка выруливает через двойную сплошную линию разметки на встречку и, опережая всех, поворачивает. Пользователи в комментариях посоветовали очевидцу отправить видеозапись в управление ГИБДД.

Официальной информации нет.

Напомним, за езду по встречной полосе и пересечение двойной сплошной линии разметки водителям может грозить штраф — до 5000 рублей или лишение прав. Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Они призывают помнить, что любой необдуманный маневр может стоить жизни.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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