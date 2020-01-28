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Молодые врачи вернулись работать в Никольск после обучения в вузах

28 января в 06:13 138 просмотров

В Никольской районной больнице работают несколько молодых специалистов. Уроженцы Пензенской области окончили учебные заведения в других регионах, а работать вернулись на родину.

В 2019 году штат больницы пополнился сразу двумя терапевтами. Они стали участниками программы «Земский доктор» и получили единовременную выплату — 1 миллион рублей.

Ксения Бычкова окончила мордовский госуниверситет им. Огарева, с 2017-й по 2019-й прошла ординатуру. Она призналась, что с детства мечтала быть врачом.

«Работаю здесь с сентября. По программе приехала, потому что мне нравится свой город. Условия — хорошие. Поначалу мне коллеги помогали, всегда можно к ним и руководству обратиться, они подскажут», — рассказала медик.

Ирина Мижарева получила специальность в московском университете им. Сеченова. Девушка призналась, что выбрала никольскую больницу, чтобы набраться опыта.

«Работаю тут пятый месяц. У меня было целевое направление. В Москве остался муж, через пять лет вернусь туда. Миллион планирую потратить на будущую квартиру», — поделилась она.

Кроме того, молодые врачи стали участниками муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Никольском районе Пензенской области на 2014−2020 годы». Им предоставляется компенсация за найм жилого помещения — от 3 до 5 тысяч рублей ежемесячно.

В больнице трудится и молодая семья Новиковых: Игорь — эндокринолог, Марина — оториноларинголог. Пара приехала в Никольск почти четыре года назад с ребенком, по договору социального найма им предоставили квартиру. Уже здесь появился на свет их второй наследник.

Игорь Новиков — родом из Никольского района, с будущей супругой он познакомился в вузе города Саранска.

«Когда закончили институт, решили приехать сюда. Сначала работал год в Рузаеевке. Потом главврач предложил неплохие условия в Никольске, и мы приехали. Полтора года жили на съемном жилье, сейчас живем в муниципальном квартире, нам сделали хороший ремонт», — рассказал глава семейства.

Уже в никольской больнице Игорь Новиков получил вторую специальность — врач ультразвуковой диагностики.


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