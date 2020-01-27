Android-смартфоны россиян заразили новым вирусом

Отмечается, что установленный на смартфон вирус Android.Xiny.5260 практически невозможно удалить.

Его обнаружили специалисты по кибербезопасности в приложениях из Google Play. У вредоносной программы существует несколько модификаций. Одна из них после установки на смартфон инициирует загрузку приложений, позволяя оператору вируса получить прибыль от программ с оплатой за установку. Другая, более опасная модификация, заражала приложения и собирала персональные данные жертвы, включая номера контактов, пароли и прочую информацию.

Эксперты не смогли назвать приблизительное количество зараженных устройств, но подчеркнули, что в зоне риска находится четверть пользователей Android.

Специалисты уточнили, что от Android.Xiny.5260 невозможно избавиться даже после удаления с устройства зараженных приложений. Единственный способ, который рекомендуют эксперты компании, заключается в полной перепрошивке ОС Android из официальных источников.