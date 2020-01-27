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Пензенские вуз и банк будут курировать будущую школу в Спутнике (видео)

27 января в 14:54 146 просмотров

У новой школы в Городе Спутнике, строительство которой скоро начнется, появятся свои кураторы. Шефство над учениками, которые будут глубоко вникать в основы IT-технологий, планируют взять крупнейшие вуз и банк региона. Таким образом, у будущих выпускников новой школы появится отличный шанс быстро найти свое место в жизни.

«И наша кафедра, и наш институт экономики и управления заинтересованы в грамотных абитуриентах, поэтому мы, безусловно, готовы принять участие в сотрудничестве и взять шефство над учениками новой современной школы, которая запланирована в Городе Спутнике», — рассказал заведующий кафедрой «Экономика и финансы» ПГУ Александр Понукалин.

Проект новой школы в Городе Спутнике, которая будет рассчитана на 2425 учеников, в настоящее время прошел государственную экспертизу. Как отмечают в администрации Пензенского района, строительство начнется при появлении финансирования.

«По предварительным данным, в течение ближайших двух лет эта школа уже будет существовать. Это будет одна из лучших школ в России. За основу взята школа в Тамбове, построенная по проекту «Сколково», — напомнил начальник отдела образования администрации Пензенского района Роман Греднев.

В настоящее время в Спутнике открыта школа на 1100 учеников. Два года подряд она бьет рекорд Поволжья по количеству первых классов. В связи с постоянным развитием микрорайона и переездом сюда большого количества молодых семей, растет и детское население Спутника. В 2020 году в квартале, где предполагается строительство новой школы, будут также построены детская поликлиника и еще один детсад.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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