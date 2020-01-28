«Они ведь умрут на даче». Пенсионеры просят пензенцев приютить брошенных животных

В информационное агентство «Пенза-Пресс» обратилась 71-летняя пенсионерка. Она рассказала о том, что из-за болезни мужа и необходимости ухаживать за ним не может ездить на дачу и кормить животных, которых пожилая пара ранее приютила.

По словам Людмилы Николаевны, осенью у ее мужа случился инсульт, и их пенсии практически полностью уходят на лекарства и оплату коммунальных услуг. Женщина признается: нет ни времени, ни сил продолжать ездить на дачу и кормить животных — собаку, ощенившуюся в декабре, и пятерых кошек.

«Я прошу помощи, уже не знаю, куда обращаться. Три года назад мы подобрали собаку на обочине. То ли потерялась, то ли выбросили ее. Это СНТ Ключи. Мужу — под 80 лет, у него ишемический инсульт случился осенью, я его выхаживала в областной больнице Бурденко. В этот период у нас собака ощенилась, восемь щенят. Один замерз. Мужа не могу бросить, ему нужно по часам делать уколы и давать таблетки. Поэтому у меня нет возможности несколько раз в неделю ездить и кормить животных. Почти все деньги уходят на таблетки и на коммуналку, на работу выйти не могу, потому что мужа не оставишь. Мне уже 71 год, я больная женщина, помогите — возьмите животных, ведь они умрут на даче!» — просит пенсионерка.

Журналисты информагентства также пообщались с пензячкой Ольгой, которая разместила пост с просьбой о помощи в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«Я узнала о ситуации из российской волонтерской группы, не смогла пройти мимо. Я позвонила Людмиле Николаевне, мы с ней поехали на дачу. Купили щенкам сухой корм, пофотографировали на мобильный телефон. Я сама — не волонтер и никогда этим не занималась. Но могла бы договориться о том, чтобы привезти животное с дачи либо отвезти туда того, кто захочет приютить какого-то питомца», — рассказала женщина.

Если вы хотите помочь паре пензенских пенсионеров и забрать домой кого-то из животных, следует звонить Людмиле Николаевне по номеру телефона 8−961−350−95−29. По вопросам транспортировки можно связаться с Ольгой — 8−909−319−70−28.