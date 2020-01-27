В Пензенской области на карантин закрыли 11 классов

В регионе за неделю зарегистрировали 2904 случая ОРВИ, из них в Пензе — 1325.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Там пояснили, что суммарная заболеваемость в области — ниже уровня эпидпорога на 28,5%.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Кузнецком, Неверкинском, Сосновоборском, Камешкирском, Лопатинском, Никольском, Земетчинском, Кондольском районах и в Пензе», — отметили в ведомстве.

В Пензе на карантин из-за ОРВИ закрыли 10 классов в школах № 7, 13, 18, 40, 77, 75/62. Еще на карантин направили учеников из одного класса в бессоновской школе.

В пресс-службе добавили, что всего с начала эпидсезона было подтверждено 134 случаев гриппа.