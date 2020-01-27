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В пензенских больницах подготовились к появлению больных с коронавирусом

27 января в 15:27 178 просмотров

Все медицинские организации Пензенской области проинформированы о возможном заносе коронавирусной инфекции. Ситуацию контролирует региональные минздрав и управление Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин подписал «дорожную карту» о проведении в больницах дополнительных мероприятий по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции.

«На случай выявления коронавируса в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи запланировано выделение дополнительных коек, а для госпитализации больных предусмотрены боксы и боксированные палаты», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, новый коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года из китайского города Ухань. Ранее мы писали, что хоккейный клуб «Дизель» из-за вспышки заболевания перенес свои предстоящие игры в КНР в Россию.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/6602/

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