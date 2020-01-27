Дыра в лобовом стекле. В Пензе разбились две легковушки

В Пензе на улице Локомотивной днем 27 января произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел возле дома № 67 примерно в 15:10.

Судя по фото, отечественная легковушка врезалась в заднюю часть Renault, повредив себе бампер и капот. У иномарки смят багажник. Пользователи в комментариях удивились, почему у ВАЗа образовалась дыра в лобовом стекле. Один из подписчиков предположил, что его пробил какой-то предмет, который находился на заднем сидении.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев быть внимательными на дороге, не забывать про правила, дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. Также водителей попросили не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.