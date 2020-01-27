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Людмила Коломыцева об инвестпослании: Губернатор отметил важность взаимодействия власти и бизнеса

27 января в 16:25 250 просмотров

Депутат Пензенской Гордумы, заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева прокомментировала инвестиционное послание, озвученное губернатором Иваном Белозерцевым 27 января.

«У муниципальных образований появляется возможность в увеличении доходной части бюджета, в частности, средства от налогов по упрощенной система налогообложения будут идти в бюджеты городских округов. Это очень важно, поскольку прошедший год показал, что нам чуть-чуть не хватило для реализации социальных программ, в частности, это ремонт школ, ряд других социальных направлений.

Очень много внимания губернатор уделил взаимодействию власти и бизнеса, что тоже очень важно, потому что увеличение налогов невозможно без тесного взаимодействия власти и бизнеса, создания условий для его развития. Если все это будет соблюдено, будет наполняемость городской казны, появятся средства и для благоустройства, и для ремонта школ и детсадов, и для ремонта дворов, и так далее.

Как маму старшеклассника меня порадовало увеличение числа бюджетных мест в вузах. Перед каждым родителем стоит вопрос, куда идти учиться ребенку. И то, что сейчас будет активно внедряться профориентация, я считаю, замечательно, потому что дети зачастую не знают, какая профессия им подходит. И если будет увеличено число бюджетных мест, это скажется на подрастающем поколении. И родителям будет облегчение, так как не надо будет платить за высшее образование ребенка».

Напомним, 27 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев огласил инвестиционное послание. В частности, он озвучил ряд поручений по поддержке сельских предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, поставил задачу подготовить предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах.


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