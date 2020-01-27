С пензенцами намерены заключить не менее 20 социальных контрактов

«Существует много сложных жизненных ситуаций, в которых может оказаться семья. Наша с вами задача — помочь ей выйти из непростого положения, повысить доходы и качество жизни. Один из самых эффективных методов решения такой проблемы — социальный контракт. В его рамках предусматривается широкий набор мер: от переобучения и повышения квалификации до содействия в трудоустройстве и открытии собственного дела», — отметил Иван Белозерцев.

Министерству труда, социальной защиты и демографии, главам администраций муниципальных образований губернатор поручил максимально широко использовать практику социального контракта. При этом в каждом конкретном случае должен быть индивидуальный план помощи.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан пояснил, что речь идет о семьях, доход в которых на каждого члена — менее минимального размера оплаты труда.

«Например, в прошлом году семья из Лунинского района получила деньги на развитие бизнеса. Сельчане купили оборудование и начали шить одежду. Всего за 2019-й было заключено 10 социальных контрактов, в этом году планируется — не менее 20. На эти цели выделено 600 тысяч рублей», — сказал он.

Алексей Качан напомнил, что с 2021 года все регионы получат поддержку по данному направлению из федерального бюджета.

«Это будет значить, что социальные контракты сможем заключать с большим числом семей, выводя их из уровня бедности», — отметил министр.