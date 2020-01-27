Число пензенских абонентов Tele2 в M2M-сегменте увеличилось в 2,5 раза

Tele2 подвела итоги работы в корпоративном кластере за 2019 год. За отчетный период количество B2В-клиентов компании в регионе увеличилось на 10%, а число абонентских устройств, подключенных к тарифам M2M, выросло в 2,5 раза.

Tele2 зафиксировала рост базы корпоративных клиентов в Пензенской области в 2019 году на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важной тенденцией среди пензенских B2B-абонентов стало увеличение объема потребляемого трафика, за отчетный период он вырос почти в 2 раза. Кроме того, Tele2 отмечает устойчивый рост сегмента B2G — число государственных организаций среди клиентов оператора увеличилось на 16%. Благодаря развитию клиентской базы выручка компании от работы в корпоративном кластере выросла на 16%.

Одним из ключевых драйверов роста оператора в бизнес-сегменте снова стало активное развитие M2M-направления. Так, в 2019 году SIM-карт M2M стало больше на 143% по сравнению с 2018 годом. Технология M2M, позволяющая устройствам обмениваться данными, может применяться для мониторинга работы торговых автоматов, бытовых и индустриальных счетчиков, транспортных средств и систем безопасности.

Бизнес-клиенты в 2019 году активно пользовались опцией «SMS-Таргет», позволяющей создавать эффективные рассылки сообщений с детальным сегментированием целевой аудитории. Tele2 также предоставляет B2B-абонентам возможность заказать индивидуальные геоаналитические отчеты, собранные на основе Big Data. Кроме того, традиционно среди бизнес-клиентов Tele2 востребованы такие сервисы, как «Корпоративная АТС» и «Контроль сотрудников».

Среди ключевых корпоративных клиентов Tele2 в регионе такие крупные компании, как ООО «ГлонассТрейд», Торговая компания «Империя холода», АО «Пензенский Тепличный Комбинат», ООО «Коноплекс Пенза», УК «Русмолко», ООО «Пачелмское хозяйство».

«Tele2 продолжает укреплять свои позиции на корпоративном телеком-рынке, демонстрируя устойчивый рост ключевых операционных показателей бизнес-направления. В Tele2 разработаны универсальные предложения, которые подходят как небольшим организациям, так и крупным корпорациям. Бизнес-тарифы Tele2 просты и понятны, не содержат скрытых условий и включают все, что необходимо любой современной компании. Кроме того, мы предлагаем B2B-клиентам актуальные эффективные решения, такие как таргетированная SMS-рассылка и геоаналитика. Уникальное преимущество, которое есть только у Tele2, — возможность перенести остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайт на следующий период» — отметил коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.