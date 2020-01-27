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Курс доллара достиг 62 рублей

27 января в 17:14 144 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 28 января.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 61,8031 руб. до 62,3380 руб., курс евро — с 68,2924 руб. до 68,7775 руб.

Золото будет стоить 3 173,57 рублей за грамм, серебро — 35,74, платина — 1 990,18, палладий — 4 764,01.


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