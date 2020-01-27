Капралов об инвестпослании губернатора: Это отправная точка для развития инвестиционной деятельности

«Безусловно, для нас инвестиционное послание — это своего рода отправная точка по развитию инвестиционной деятельности в 2020 году. При его подготовке отрабатывается много различных документов», — сказал министр.

Сергей Капралов отметил, что сегодня мы услышали продолжение тех инициатив, которые президент озвучил в своем послании к Федеральному Собранию.

«В первую очередь, это касается налогового инвестиционного вычета, который ждут многие компании, а также защиты интересов инвесторов. Несмотря на то, что такое законодательство у нас в регионе разработано и действует, есть куда стремиться в его совершенствовании», — подчеркнул он.

Напомним, Иван Белозерцев в своем инвестиционном послании озвучил ряд поручений по поддержке сельских предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, поставил задачу подготовить предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах.