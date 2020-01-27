В пензенском госуниверситете ввели масочный режим

Об этом информагентству сообщила начальник управления информационной политики и связей с общественностью Пензенского государственного университета Наталья Толкачева.
Данная мера введена для нераспространения острых респираторно-вирусных инфекций.
«В связи с ростом по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения, в целях предупреждения эпидемического распространения заболеваний в университете», — сказано в приказе.
Масочный режим будет действовать до 10 февраля.
Напомним, в конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса. Он начал стремительно распространятся в городе Ухань в начале 2020-го. Из-за этого заболевания уже погибли несколько десятков человек.