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В пензенском госуниверситете ввели масочный режим

27 января в 17:26 196 просмотров

В Пензенском государственном университете по приказу ректора ПГУ Александра Гулякова ввели масочный режим.

Об этом информагентству сообщила начальник управления информационной политики и связей с общественностью Пензенского государственного университета Наталья Толкачева.

Данная мера введена для нераспространения острых респираторно-вирусных инфекций.

«В связи с ростом по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения, в целях предупреждения эпидемического распространения заболеваний в университете», — сказано в приказе.

Масочный режим будет действовать до 10 февраля.

Напомним, в конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса. Он начал стремительно распространятся в городе Ухань в начале 2020-го. Из-за этого заболевания уже погибли несколько десятков человек.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/

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