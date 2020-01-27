В ГИБДД рассказали подробности аварии у «Глобуса»

В Пензе на улице Тимирязева произошла авария. В пресс-службе областного ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 26 января в 21:50 напротив дома № 47 столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo, которым управляла 23-летняя девушка, и ВАЗ-21099, за рулем которого находился 62-летний водитель. В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир иномарки, его госпитализировали.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее об этой аварии сообщали в соцсети. Судя по кадрам, которые опубликовали в интернете очевидцы, у Chevrolet была сильно разбита передняя часть.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции. Кроме того, водителей просят не совершать необдуманных маневров, потому что каждое опасное действие может стоить жизни.