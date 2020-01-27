Быть или не быть «Дизелю» в плей-офф?

Первая серия домашних игр чемпионата ВХЛ в 2020 году для «Дизеля» сложилась на редкость успешно, увеличив шансы на то, что хоккеистам пензенской команды наконец-то удастся справиться с задачей, решить которую им не удавалось на протяжении последних четырех сезонов.

Четырехматчевое противостояние с самарским ЦСК ВВС и тольяттинской «Ладой», с которого для «дизелистов» начался календарный год, после короткой передышки сменили три игры, имевшие важнейшее значение для дальнейшего окончательного определения участников плей-офф от конференции 1. Как-никак в двух поединках пензенской команде противостояли непосредственные конкуренты в борьбе за право весной пойти в поход за главным трофеем лиги — ХК «Тамбов» и воронежский «Буран».

Впрочем, и поединок с ХК «Ростов» легкой победы «Дизелю» не сулил. Южане, в нынешнем сезоне дебютировавшие в чемпионате ВХЛ, откровенными мальчиками для битья не выглядят. И хотя их шансы на место в восьмерке представлялись уже сугубо теоретическими, они по ходу регулярной части чемпионата успели «покусать» некоторых старожилов «вышки», помышляющих об участии в плей-офф.

В числе пострадавших от ростовской команды ранее оказались и «дизелисты», уступившие в гостях в серии послематчевых буллитов. С того знакомства с ХК «Ростов» для «желто-синих» начался недоброй памяти вояж по маршруту Ростов-на-Дону — Воронеж — Тамбов. Тогда пензенская команда потерпела поражения при невыразительной игре во всех трех матчах, хотя ее болельщики в целом не без основания могли рассчитывать на более удачный исход.

За все неурядицы той поездки «дизелисты» дома рассчитаться сумели. И тамбовчане, и воронежцы, и ростовчане хоккеистами пензенской команды были обыграны, причем в основное время, что весьма существенно в контексте борьбы за выход в плей-офф. Легкими и убедительными эти победы не назовешь — в каждом из матчей «желто-синие» одолели своих оппонентов с минимальной разницей в одну шайбу при «валидольных» концовках. Однако сейчас хоккеисты «Дизеля» не в том положении, чтобы болельщикам помышлять о какой-то неимоверно красивой игре и впечатляющих разгромах, подобных тому, которому была подвергнута тольяттинская «Лада». А необходимый на этом отрезке результат «дизелистами» был достигнут.

Обратило на себя внимание то, что поединки с командами Тамбова и Воронежа ознаменовались не только победами «желто-синей» дружины, но и рекордами посещаемости, давненько несвойственными «Дизель-Арене». Если, согласно официальным данным, на матче «Дизеля» с «Ладой» было зафиксировано 632 зрителя, то последующий поединок пензенской команды с ХК «Тамбов» почтили своим вниманием уже 4936 человек, немногим более четырех тысяч затем присутствовали на игре с «Бураном».

Возвращаясь же к турнирным делам, стоит отметить, что «Дизель» установил сезонный рекорд, одержав пять побед подряд, причем все — в основное время. И 2020 год для «дизелистов» в целом начался весьма успешно. Все-таки все семь проведенных после Нового года игр оказались результативными — шесть побед и поражение по буллитам. Это позволило пензенской команде не только прочнее обосноваться на восьмой позиции, но и обозначить претензии на седьмое место в своей конференции.

Но столь резвый январский старт отнюдь не означает, что задача «дизелистами» практически уже решена. Вопрос, быть или не быть «Дизелю» в плей-офф, по-прежнему актуален. Разрыв с ближайшими преследователями по-прежнему не шибко внушителен. А пензенской команде в ближайшем будущем придется проходить испытание гостевыми матчами (0+) в Санкт-Петербурге с двумя безоговорочными лидерами, которые, хоть и обеспечили уже себе места в плей-офф, серьезно «заточены» на борьбу за первое место в своей конференции, предоставляющее затем на втором этапе определенные преференции.

Сергей Зимин