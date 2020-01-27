Пензенцев приглашают на обучение колокольному звону

В Пензенской области школа колокольного звона «Нести благую весть» объявила о наборе учеников.

Для обучения приглашают всех желающих, имеющих православное вероисповедание. Нет никаких ограничений по возрасту, не обязательно и наличие музыкального образования. Приветствуется опыт приходской жизни.

«В рамках программы обучения запланированы теоретические занятия по уставу колокольного звона, практические занятия — как самостоятельные, так и под руководством опытного преподавателя», — сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Школа колокольного звона располагается при Михайло-Архангельском храме села Симбухово Мокшанского благочинного округа. Занятия (0+) начнутся с 9 февраля, они будут проходить по воскресеньям в 14:00.