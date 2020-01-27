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Пензенцев приглашают на обучение колокольному звону

27 января в 17:39 162 просмотра

В Пензенской области школа колокольного звона «Нести благую весть» объявила о наборе учеников.

Для обучения приглашают всех желающих, имеющих православное вероисповедание. Нет никаких ограничений по возрасту, не обязательно и наличие музыкального образования. Приветствуется опыт приходской жизни.

«В рамках программы обучения запланированы теоретические занятия по уставу колокольного звона, практические занятия — как самостоятельные, так и под руководством опытного преподавателя», — сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Школа колокольного звона располагается при Михайло-Архангельском храме села Симбухово Мокшанского благочинного округа. Занятия (0+) начнутся с 9 февраля, они будут проходить по воскресеньям в 14:00.

Получить подробную информацию, а также записаться на бесплатное обучение и доставку к месту можно по телефону: +7 (963) 110-21-03 (настоятель Михайло-Архангельского храма, священник Александр Черных).


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