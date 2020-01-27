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Губернатор расскажет на «Экспрессе» о взаимодействии с гражданами в соцсетях (видео)

27 января в 19:42 154 просмотра

Об использовании социальных сетей как еще одного эффективного механизма взаимодействия с жителями области губернатор Иван Белозерцев рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «Экспресс».

Пензенские чиновники продолжают открывать так называемые виртуальные приемные. Напомним, сам руководитель области ведет аккаунты в Instagram, Twitter, «Одноклассниках» и с недавнего времени в молодежной соцсети «ВКонтакте».

«Стараюсь отвечать на вопросы граждан. Сегодня мы выстраиваем эту систему, она уже заработала. Когда министр видит, с какой проблемой ко мне обратился пользователь, и понимает, что она касается его профиля, он может зайти, например, в мой Instagram и ответить на вопрос, потому что у министерства есть вся необходимая информация», — рассказал губернатор.

Об использовании электронных ресурсов, а также изменениях в регионе, произошедших благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, о результатах работы в 2019 году и планах на 2020-й Иван Белозерцев рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «Экспресс». Полную версию смотрите 4 февраля в 18:35 (12+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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