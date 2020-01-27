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У пензенских спортсменов есть шанс попасть в сборную ПФО по сетокан (видео)

27 января в 20:31 122 просмотра

В Пензе во дворце спорта «Воейков» прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по восточному единоборству сетокан. Праздник собрал почти 500 участников, из них 75 представляли наш регион.

Каждый регион-участник показал своего рода визитную карточку. Ей стала ката, которая является самым зрелищным элементом борьбы сетокан и подразумевает схватку с невидимым врагом, или бой с тенью.

«Мы, конечно, стараемся привлечь к участию как можно больше спортсменов, потому что есть очень серьезные конкуренты в Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, там занимаются ребята, которые являются членами сборной России. Есть, на кого равняться», — рассказала президент федерации восточного боевого единоборства Пензенской области Алексей Елисеев.

Как и у любого другого восточного единоборства, у сетокан — свои правила и тактика. Долгие движения друг против друга и лишь затем — атака и контратака.

«Сетокану присущи частые остановки в поединках. Некоторые не совсем понимают, но здесь такая же система, как в фехтовании», — сказал главный судья соревнований из Удмуртии Такиулла Загидуллин.

А еще поединок бойцов очень часто сравнивают с шахматной партией. Ведь игроки обдумывают каждый свой ход. Так и здесь — соперники не просто двигаются друг напротив друга, а выискивают слабое место в обороне, чтобы нанести внезапный удар и победить.

По итогам состязаний будет сформирована сборная Приволжского федерального округа для участия в чемпионате России. Турнир (0+) пройдет в марте в Москве. Есть шанс, что в состав команды ПФО будут включены и пензенские спортсмены, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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