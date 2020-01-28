В Пензе прошел митинг, посвященный 76-летию снятия блокады Ленинграда (видео)

Он стал первым городом нашей страны, получившим статус героя. О мужестве и самоотверженности жителей и защитников блокадного Ленинграда вспоминали на митинге, который прошел в Пензе. У памятника на Западной поляне собрались около 100 горожан. Среди них были и те, кто сам пережил все ужасы блокады.

«Не помню, чтобы был хлеб, только крошки, вот что нам давали», — рассказала жительница блокадного Ленинграда Ирина Куртышкина.

События в осажденном городе забрали у нее родителей. Мама умерла от голода, отец погиб, защищая Ленинград. Вместе с детдомом ее эвакуировали через Ладожское озеро. Обо всех, кто не пережил осаду и благодаря кому удалось отстоять северную столицу, вспоминали на митинге. На улице Ленинградской у памятного знака собрались десятки людей — представители власти, общественность, студенты и школьники. Великая Отечественная война стала трагедией для миллионов семей, но испытания, что выпали на долю ленинградцев, будут помнить и через десятилетия.

«Дорогие наши ветераны, жители блокадного Ленинграда, низкий вам поклон за то, что вы прошли через этот ад, за то, что выжили», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В годы войны многие тыловые города стали вторым домом для эвакуированных ленинградцев. Пензенский регион принял более 6000 изголодавшихся и обессиленных блокадников. Софья Ямбикова и сейчас помнит тот день, когда ее маленькой привезли в Пензу.

«Пряталась под кровать, а мне говорили, что это не Ленинград, что я уже в другом городе, в Пензе, и это не бомба, а гром», — рассказала она.

Выступавшие говорили о том, как важно из поколения в поколения передавать память об этом событии. Чтобы ныне живущие никогда не знали, что такое война. Завершилась акция минутой молчания. К подножию памятного знака возложили цветы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.