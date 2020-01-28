Губернатор выступил в Пензе с ежегодным инвестпосланием (видео)

Губернатор Иван Белозерцев озвучил инвестиционное послание. Традиционно внимание в нем глава региона уделил не только инвестициям и экономике, но и демографии, здравоохранению, образованию, а также факторам, которые могут привлечь потенциальных инвесторов — качеству автодорог и территориям опережающего социально-экономического развития.

Для адресатов, а это члены регионального правительства, депутаты Законодательного Собрания и городской Думы, общественники и инвесторы, объявленные задачи стали во многом конкретизацией установок, которые были озвучены Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

Чем больше инвестиций, тем больше у региона потенциала, чтобы улучшить жизнь каждого. Первые поручения главы региона были о том, что семьям с детьми нужно оказать поддержку в оформлении положенных выплат: организовать отдельные окна в МФЦ, и обеспечить возможность подать заявку через сайт Госуслуг. Чтобы помочь семьям встать на ноги, Иван Белозерцев призвал максимально использовать практику социального контракта. Система дошкольного образования в регионе начала активно расти уже в 2019 году — появились 1307 новых мест в детских садах. В 2020-м еще более пристальное внимание уделят ясельным группам. Доступнее станет и медицина: в селах области построят 15 новых ФАПов.

«Поручаю также построить детскую поликлинику в Спутнике, открыть новый центр амбулаторной онкологической помощи на базе областной больницы и второй региональный сосудистый центр в клинической больнице № 6 в Пензе. В 2020-м должен начать работу круглосуточный центр неотложной медпомощи на ул. Пионерской — для этого подготовлена необходимая база», — сказал губернатор.

Вопрос, который остается острым, — кому работать поликлиниках, больницах и ФАПах? Ключом к решению проблемы видят увеличение целевых мест и качества школьного образовании. До 1 сентября в регионе откроется первый мобильный «Кванториум». Он будет работать во всех городах и районах области.

«Губернатор поставил в рамках нацпроекта «Образование» задачу — оснастить не менее 35 сельских школ современным оборудованием. К 1 сентября в области будут созданы коворкинг-центры, 35 точек роста, объединенных единой сетью», — рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Фактор, который, несомненно, привлечет инвесторов, — безопасные и качественные дороги. Пензенская область третий год подряд — один из лидеров по реализации этого национального проекта. О том, как бизнес адаптируется в такой благоприятной среде, говорит статистика: сейчас Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе по темпам промышленного роста.

Территории опережающего социально-экономического развития — это то, куда инвесторов рассчитывают привлечь в первую очередь. Таких территорий в регионе две: в Заречном и Сердобске. Для предпринимателей там действуют льготные налоговые условия. Особая поддержка — малому и среднему предпринимательству, так глава региона сообщил о том, что свою работу продолжат фонд «Поручитель» и программы льготного кредитования.

«Это не просто дополнительные деньги, это поддержка малого бизнеса на старте, когда делаются самые тяжелые шаги. Капитализация фонда «Поручитель» — это наглядное тому подтверждение», — сказал директор по гражданской продукции научно-производственного предприятия Владимир Волков.

Отдельные категории предпринимателей могут получить целый ряд налоговых льгот. Еще одно изменение в этой сфере: от упрощенной системы налогооблажения в муниципальные бюджеты будут поступать 5% и 8% дохода, но именно с местных властей во многом и спрос за то, насколько тщательно они разъясняют налоговые тонкости.

«Меня очень порадовало, что у городских округов и муниципальных районов появляется возможность увеличить доходную часть бюджета. В частности, средства от налогов по упрощенной системе будут идти в бюджеты городских округов», — отметила депутат Пензенской городской Думы Людмила Коломыцева.

Инвестиционное послание губернатор Иван Белозерцев озвучил уже в пятый раз. И традиционно это отчет не столько о том, чего удалось достичь в 2019 году, сколько о задачах на 2020-й и во многом именно они делают более конкретными цели федерального уровня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.