Пензенский совет муниципальных образований подвел итоги 2019 года (видео)

Развитие региона напрямую зависит от взаимодействия руководителей районных и муниципальных образований с их жителями. Только в плотном сотрудничестве можно добиться успеха. Подвести итоги совместной деятельности в 2019 году и расставить основные акценты в нынешней работе на очередном съезде собрались участники совета муниципальных образований Пензенской области.

Комфортное проживание в родном городе и собственное благополучие — в руках самих жителей города, района, округа. Насколько тесна взаимосвязь в работе с руководителями муниципалитетов, понимают не все жители региона. В совете муниципальных образований Пензенской области тщательно прорабатывают вопрос привлечения граждан к принятию решений, способных повлиять на развитие территории, на которой они проживают. Итоги неплохие.

Их подвели наXVIII съезде в областной филармонии.

«Там, где население активно принимает участие в жизни региона, руководству приходится прислушиваться и реализовывать пожелания, которые выдвигаются с мест. Где люди совместно с властью решают проблемы, там есть инвестиции и рабочие места», — сказал председатель ассоциации совет муниципальных образований Пензенской области Юрий Алпатов.

От грамотной работы на местах зависит благополучие всего региона и даже страны. Это отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он поблагодарил представителей органов местного самоуправления за активное участие в реализации национальных проектов, инициированных президентом России.

«Мы сделали все, что запланировали на 2019 год. В рамках нацпроектов свыше десяти миллиардов рублей реализовано. В 2020-м — 13 миллиардов, это очень серьезные деньги, никогда не было столько», — рассказал Иван Белозерцев.

В 2020 году реализация нацпроектов продолжится. Помимо этого, членам совета предстоит активная работа в составе всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Сенатор Совета Федерации Олег Мельниченко объяснил, что структура призвана сделать управление муниципалитетами понятным и прозрачным. Однако много внимания придется уделить и правовым аспектам.

«У нас контрольно-надзорные органы после ограничения возможности мероприятий по бизнесу резко переключились на муниципалитеты и муниципальные организации. Есть вопиющие случаи, когда совокупный присужденный штраф на главу муниципального образования был в полтора-два раза больше, чем годовой доход этого главы», — сказал он.

В Пензенской области тоже активно совершенствуют законодательство в части реализации муниципального права и укрепления института муниципальной службы. Только за последние пять лет принято более 30 законов области. В числе приоритетных направлений работы регионального совета на год — рост благосостояния и реальных доходов граждан, вовлечение населения в формирование социально-экономической среды, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.