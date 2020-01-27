Губернатор 25 января встретился с талантливой молодежью
Театр моды Натальи Чувильской
Иван Белозерцев 23 января осмотрел ход строительства цирка
Экскурсия по зданию пензенского правительства для студентов
Наши новости
Пензенский совет муниципальных образований подвел итоги 2019 года
Губернатор расскажет на «Экспрессе» о взаимодействии с гражданами в соцсетях
Пензенцев приглашают на обучение колокольному звону
В пензенском госуниверситете ввели масочный режим
Число пензенских абонентов Tele2 в M2M-сегменте увеличилось в 2,5 раза
С пензенцами намерены заключить не менее 20 социальных контрактов
В пензенских больницах подготовились к появлению больных с коронавирусом
В Пензенской области на карантин закрыли 11 классов
Пензенские вуз и банк будут курировать будущую школу в Спутнике
Белозерцев: Задача на 2020 год — построить не менее 600 км дорог

На Олимпийской аллее в Пензе прошла акция «Блокадный хлеб» (видео)

27 января в 22:35 154 просмотра

27 января вся страна отмечает 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Окруженная врагом северная столица выстояла, но очень большой ценой. Сотни тысяч человек умерли от голода. В память о тех страшных событиях в Пензе прошел очередной этап всероссийской акции «Блокадный хлеб» (0+).

В выходные дни на Олимпийской аллее всегда оживленно, а в день акции горожане подходили к специальной площадке и брали как символ памяти 125 граммов хлеба. Вместе с ним передавалась и листовка, рассказывающая языком цифр, какие жертвы и страдания выпали на долю жителей Ленинграда.

«Конечно, даже спустя много лет люди помнят и чтят память о них. Мы не забыли. Люди не скрывают своих слез. Кто-то знает об этом из рассказов, кто-то, возможно, сам находился в блокаде. Все очень трогательно, никто не стесняется выражать свои эмоции», — рассказала методист парка культуры и отдыха имени Белинского Наталья Мягкова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...