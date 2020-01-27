На Олимпийской аллее в Пензе прошла акция «Блокадный хлеб» (видео)

27 января вся страна отмечает 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Окруженная врагом северная столица выстояла, но очень большой ценой. Сотни тысяч человек умерли от голода. В память о тех страшных событиях в Пензе прошел очередной этап всероссийской акции «Блокадный хлеб» (0+).

В выходные дни на Олимпийской аллее всегда оживленно, а в день акции горожане подходили к специальной площадке и брали как символ памяти 125 граммов хлеба. Вместе с ним передавалась и листовка, рассказывающая языком цифр, какие жертвы и страдания выпали на долю жителей Ленинграда.

«Конечно, даже спустя много лет люди помнят и чтят память о них. Мы не забыли. Люди не скрывают своих слез. Кто-то знает об этом из рассказов, кто-то, возможно, сам находился в блокаде. Все очень трогательно, никто не стесняется выражать свои эмоции», — рассказала методист парка культуры и отдыха имени Белинского Наталья Мягкова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.