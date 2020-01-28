Пару из Тульской области подозревают в сбыте наркотиков в Пензе (видео)

В Пензе за сбыт наркотиков задержали молодого человека и девушку, проживающих в гражданском браке.

Они приехали из Тульской области и снимали квартиру на Западной поляне. Оба зарабатывали тем, что делали закладки синтетических запрещенных веществ. Наркотики они оставляли для покупателей в Арбековском лесу.

«Они давно занимались данной деятельностью. Побывали в нескольких субъектах Российской Федерации. По имеющейся оперативной информации, они были в ряде регионов, таких как Тамбовский, Тульский и других. В Пензе они были задержаны при сбыте запрещенных веществ», — прокомментировал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

У злоумышленников полицейские изъяли около двух с половиной килограммов наркотических средств. Пару заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.