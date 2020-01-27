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В Пензе прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу (видео)

27 января в 23:24 102 просмотра

В училище олимпийского резерва в Ахунах прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу. Состязания собрали около 40 спортсменов из Пензы, Нижнеломовского, Сосновоборского и других районов области.

Пауэрлифтинг — это троеборье, включающее в себя три упражнения: приседание со штангой, силовую тягу и жим лежа. Один за другим спортсмены увеличивали с каждым подходом поднимаемый вес. По словам тренеров и судей, для юношей и девушек важно само участие. Ведь многие поклонники пауэрлифтинга — любители. И все же им есть на кого равняться.

«Есть специализированные заведения, в которых акцент делается на спортивную подготовку. В области за последние пять лет порядка девяти-десяти человек выполнили нормативы на мастера спорта России», — рассказал главный судья соревнований Сергей Ярмаркин.

Соревнования носят отборочный характер. Два лучших участников представят наш регион на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу. Он пройдет в Москве через две недели (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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