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Замглавы администрации Пензы Владимир Попков ушел из мэрии

28 января в 08:26 204 просмотра

Заместитель главы администрации города Владимир Попков занял пост директора ГКУ Центр занятости населения Пензы. Об этом стало известно во время совещания, которое состоялось 28 января в мэрии.

«Владимир Попков вчера проработал последний день в мэрии, с сегодняшнего дня он начинает трудиться на новой должности. Он 16 лет отдал муниципальной службе. Вы работали на самом сложном участке работы — отвечали за социальную сферу. Не забывайте нас», — сказал мэр Андрей Лузгин.

Владимиру Попкову поблагодарил коллег за то, что они помогали ему в выполнении должностных обязанностей. Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин вручили ему памятный подарок.

Напомним, Владимир Попков занял должность заместителя главы администрации Пензы по образованию и социальной политике 2 марта 2016 года.


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