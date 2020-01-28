Замглавы администрации Пензы Владимир Попков ушел из мэрии

Заместитель главы администрации города Владимир Попков занял пост директора ГКУ Центр занятости населения Пензы. Об этом стало известно во время совещания, которое состоялось 28 января в мэрии.

«Владимир Попков вчера проработал последний день в мэрии, с сегодняшнего дня он начинает трудиться на новой должности. Он 16 лет отдал муниципальной службе. Вы работали на самом сложном участке работы — отвечали за социальную сферу. Не забывайте нас», — сказал мэр Андрей Лузгин.

Владимиру Попкову поблагодарил коллег за то, что они помогали ему в выполнении должностных обязанностей. Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин вручили ему памятный подарок.

Напомним, Владимир Попков занял должность заместителя главы администрации Пензы по образованию и социальной политике 2 марта 2016 года.