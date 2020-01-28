В Пензе открылась оптика ОАО «Фармация»

В Пензе на ул. Суворова, 15 открылась оптика ОАО «Фармация». С самого утра в торговом зале было множество покупателей, пришедших заказать современные и качественные очки.

«Открытие оптики — это историческое событие для нашей компании. Если раньше в аптеках ОАО «Фармация» продавалась только «готовая» оптика, то теперь наши покупатели смогут заказать очки по индивидуальному рецепту. Они будут изготовлены на высокоточном южно-корейском станке всего за один час», — отметил, перерезав символическую красную ленточку, генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

В оптике ОАО «Фармация» представлены современные мужские, женские и детские оправы российских и зарубежных производителей. Важным преимуществом является наличие в продаже различных видов оптических линз: фотохромных, сферических и асферических, прогрессивных, астигамтических и др. Также покупателей ждет широкий ассортимент аксессуаров для очков и контактных линз.

Кроме того, в оптике ОАО «Фармация» располагается оптическая мастерская. В нее нам удалось заглянуть и понаблюдать за тем, как изготавливаются очки на заказ. На первом этапе выбранная покупателем оправа проходит сканирование в аппарате. После этого в него помещается линза, которая бережно обтачивается алмазным кругом под размер оправы. На финальном этапе в оправу помещаются линзы. После этого оправа проходит финальную регулировку и очки готовы к долгому и комфортному использованию!

У оптики ОАО «Фармация» есть аккаунт в сети Instagram, в котором вы можете узнать о новинках и акциях!

ОАО «Фармация» — одна из крупнейших аптечных сетей Поволжья. На данный момент в ее составе 130 аптек.

В аптеках «Фармация» покупателей ждет широкий ассортимент лекарственных средств, оптики, медицинской техники, а также препаратов, изготовленных в собственной производственной аптеке.

Для удобства пензенцев с 2017 года на сайте aptekapenza.ru работает интернет-аптека «Фармация», в которой всего за несколько минут покупатель может сделать предзаказ на лекарственный препарат, а затем забрать его в ближайшей аптеке.

