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В Чемодановке весной начнут строить новое кладбище

28 января в 08:59 24 просмотра

В Пензе 28 января на совещании в горадминистрации обсудили вопрос строительства кладбища рядом с «Восточным».

Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал, что в 2020 году стоит задача выполнить один из этапов по строительству кладбища, которое прилегает к «Восточному».

«Определена территория порядка 8 га, уже провели совещание по этому поводу. Есть вопросы по проекту, управление строительства до середины марта проведет конкурс, мы подпишем контракт и приступим к строительству», — добавил он.

Напомним, в Пензе уже долгое время обсуждают переполненность кладбища под Чемодановкой. С каждым месяцем там остается все меньше пространства. Магомед Агамагомедов ранее сообщал, что в 2014 году под него был выделен и поставлен на учет участок площадью 40 га рядом с «Восточным кладбищем». Проект разбили на четыре этапа.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/

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