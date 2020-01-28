Губернатор 25 января встретился с талантливой молодежью
В Пензе открылась оптика ОАО «Фармация»
Иван Белозерцев 23 января осмотрел ход строительства цирка
Экскурсия по зданию пензенского правительства для студентов
Наши новости
В Пензе из огня спасли пенсионерку
Причиной гибели мужчины в Пачелме могло стать курение в постели
В Пензенской области произошло два крупных пожара
В Пензе прокуратура проводит проверку по факту смерти школьника на уроке
В пензенской школе во время урока умер подросток
В Лунино разыскивают владельца напавшей на ребенка собаки
В Пензенской области за сутки произошло несколько смертельных ДТП
Пенсионера из Сосновоборска отправили в колонию за смертельную аварию
В Кузнецке сгорела иномарка
Под Москвой машина столкнулась с поездом из Пензы, есть жертвы

В Кузнецке вспыхнул жилой дом

28 января в 09:06 182 просмотра

Рано утром 28 января в городе Кузнецке Пензенской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании на 2-м Октябрьском проезде поступило на пульт дежурного в 5:10. На место выехали три пожарные машины и 16 человек личного состава МЧС.

В итоге огонь уничтожил кровлю, а также выгорело 10 кв. м внутри коридора. Из людей никто не пострадал.

«Предварительная версия возгорания: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе — при курении. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Пензенской области

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...