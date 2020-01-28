В Кузнецке вспыхнул жилой дом

Сообщение о возгорании на 2-м Октябрьском проезде поступило на пульт дежурного в 5:10. На место выехали три пожарные машины и 16 человек личного состава МЧС.

В итоге огонь уничтожил кровлю, а также выгорело 10 кв. м внутри коридора. Из людей никто не пострадал.

«Предварительная версия возгорания: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе — при курении. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.