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Тамалинец накопил миллионный долг по алиментам

28 января в 09:19 148 просмотров

В Пензенской области 47-летнего жителя Тамалы осудили за неуплату алиментов.

Установлено, что в 2008 году мужчину лишили родительских прав в отношении двух сыновей. Его обязали выплачивать им алименты, пока мальчикам не исполнится 18 лет — одну третью часть всего заработка. Но деньги он не перечислял, в итоге образовалась задолженность в 1,17 миллионов рублей.

За неуплату алиментов в 2019 году его наказали — заставили отрабатывать 80 часов. Но и это не побудило его давать деньги детям. В суде он пояснил, что никак не может найти работу.

Ему снова назначили исправительные работы, на этот раз шесть месяцев. 5% от зарплаты будет уходить в доход государства.

«После вступления приговора суда в законную силу трудоустройством осужденного займется уголовно-исполнительная инспекция», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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