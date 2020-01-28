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В Пензе закроют вопрос второй смены в школах

28 января в 09:35 440 просмотров

В Пензе на совещании в мэрии 28 января обсудили вопросы реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Первый заместитель главы администрации Сергей Волков сообщил, что в мэрии разработан единый план мероприятий по реализации положений посланий, всего их 61.

«Разбили их на шесть блоков. Мы понимаем, что разработанный план будет еще меняться. Мы скоро увидим областной план и будем корректировать свой список мероприятий», — уточнил он.

Один из блоков касается демографического развития: представление мер соцподдержки в виде пособий семьям с детьми; более интенсивное внедрение соцконтракта; горячеее питание в школах, а также меры поддержки классных руководителей.

«23900 ребят 1−4 классов обучаются в Пензе, мы готовы с 1 сентября решение по бесплатному питанию выполнить», — добавил Сергей Волков.

Мэр Андрей Лузгин поручил проанализировать техническое обеспечение школ, чтобы 100% детей можно было обеспечить горячим питанием.

Сергей Волков также сообщил, что в 2020 году в Пензе появится 180 ясельных мест в детсадах. Также будет решаться вопрос по сокращению второй смены в школах, так как в настоящее время таким образом учатся 4% ребят.

«В Арбековской заставе школа с 1 сентября заработает. По доплатам классным руководителям — готовы сохранить свою составляющую, помимо новой федеральной доплаты», — подытожил первый замглавы администрации.


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