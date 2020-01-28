В России хотят изменить условия труда осужденных

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в течение двух последних лет около 800 заключенных с обозначенными в документе заболеваниями состояли на учете. Сейчас в стране не предусмотрены отдельные участки для осужденных с тяжелыми проблемами со здоровьем. Таким образом, при совместном пребывании с ними повышается риск распространения заболеваний среди осужденных, пишут «Известия».

По словам авторов инициативы, осужденные периодически проходят врачебное обследование, однако в проекте речь идет о более детальном виде проверки здоровья.

Законопроект с 12 декабря находится на рассмотрении в правительстве, которое до 30 января должно предоставить заключение.