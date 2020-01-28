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Жителя Шемышейки обвинили в краже у знакомой

28 января в 09:43 126 просмотров

В Шемышейском районе Пензенской области рассмотрят дело о краже с незаконным проникновением в жилище.

Известно, что в один из дней июня пьяный 30-летний сельчанин пришел к дому знакомого, выдавил руками из оконного проема поликарбонатную вставку и проник в помещение. Он знал, что на кухне лежит сумка, которую оставила сожительница хозяина. Мужчина вытащил из нее деньги, которые потом потратил на покупку спиртного и продуктов.

«Ранее злоумышленник был судим за совершение краж, грабежа, незаконного проникновения в жилище и оскорбление представителя власти», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Когда сельчанина задержали, он пояснил, что видел, как его знакомый сам брал деньги из этой сумки. Поэтому решил залезть к нему домой, чтобы тоже поживиться.

Уголовное дело в его отношении направили в суд. А владельца жилища привлекли к ответственности за мелкое хищение.


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