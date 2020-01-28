Жителя Шемышейки обвинили в краже у знакомой

Известно, что в один из дней июня пьяный 30-летний сельчанин пришел к дому знакомого, выдавил руками из оконного проема поликарбонатную вставку и проник в помещение. Он знал, что на кухне лежит сумка, которую оставила сожительница хозяина. Мужчина вытащил из нее деньги, которые потом потратил на покупку спиртного и продуктов.



«Ранее злоумышленник был судим за совершение краж, грабежа, незаконного проникновения в жилище и оскорбление представителя власти», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Когда сельчанина задержали, он пояснил, что видел, как его знакомый сам брал деньги из этой сумки. Поэтому решил залезть к нему домой, чтобы тоже поживиться.

Уголовное дело в его отношении направили в суд. А владельца жилища привлекли к ответственности за мелкое хищение.