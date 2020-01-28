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В Пензе злоумышленник проколол колеса у 25 машин

28 января в 09:53 130 просмотров

Пензенские росгвардейцы задержали подозреваемого в совершении противоправных действий.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что на проспекте Строителей во дворе одного из домов мужчина прокалывает колеса припаркованных автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На место выехали росгвардейцы. Местные жители рассказали им, что мужчина, который находился неподалеку, предметом, похожим на нож, повредил колеса их машин. 47-летнего гражданина задержали и передали полицейским, он был пьян.

Позже выяснилось, что пострадали 25 транспортных средств.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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