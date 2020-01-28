Губернатор рассказал о герое Пензенского края Семене Никине

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края. Новый пост на его странице посвящен Семену Никину.

«Семен Никин, Герой Советского Союза. Бои при штурме укрепленных позиций врага на подступах к Берлину и самого города были одни из самых ожесточенных. В этих боях проявил себя наш земляк Семен Никин», — написал губернатор.

Звание Героя Советского Союза Семену Никину присвоили 31 мая 1945 года.

#ГероиСурскогокрая Семён Никин, Герой Советского Союза. Бои при штурме укреплённых позиций врага на подступах к Берлину и самого города были одни из самых ожесточённых. В этих боях проявил себя наш земляк Семён Никин. #АмыизПензы#75летПобеды #ГодПамятиИСлавы pic.twitter.com/hUh2ii5RYE — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) January 27 , 2020

Напомним, губернатор сообщил в Twitter о старте проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.