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Губернатор рассказал о герое Пензенского края Семене Никине

28 января в 10:25 74 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края. Новый пост на его странице посвящен Семену Никину.

«Семен Никин, Герой Советского Союза. Бои при штурме укрепленных позиций врага на подступах к Берлину и самого города были одни из самых ожесточенных. В этих боях проявил себя наш земляк Семен Никин», — написал губернатор.

Звание Героя Советского Союза Семену Никину присвоили 31 мая 1945 года.

Напомним, губернатор сообщил в Twitter о старте проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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