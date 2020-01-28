Голодяев сообщил о необходимости строить в Заре новую школу в 2022—2023 годах

28 января на планерке в администрации Пензы обсудили проблемы жителей Зари, а также развитие инфраструктуры в микрорайоне.

О ситуации с проблемными домами на ул. Новоселов и Сузюмова доложил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

«В рамках программы было построено 20 жилых домов, по 15 стали возникать замечания в процессе эксплуатации. Мы с подрядчиками работу вели по их устранению. Большую часть устранили, по остальным было принято решение о подаче исковых заявлений к организациям. По жилым домам № 114, № 115, № 116 по ул. Новоселов ведется исполнительнее производство, в суде была доказана обоснованность замечаний, было установлено лицо, которое должно их устранить. По дому № 113 и по ул. Сузюмова, 6 дело в суде, назначена экспертиза. Она покажет причины, в течение ближайших двух месяцев максимум получим решение», — рассказал он.

Также, по словам замглавы администрации, 23 января было принято решение о подписании мирового соглашения по пяти жилым домам по ул. Сузюмова, определены все замечания к зданию, установлен срок по их устранению до 31 мая. Еще по четырем домам до 30 апреля должна быть проведена аналогичная работа.

«Ситуация неприемлемая — дома построены в 2016—2017 годах, а там невозможно жить. Нужно устранять замечания», — подчеркнул мэр Андрей Лузгин.

Он также поинтересовался, насколько высока загруженность школы в микрорайоне. Начальник городского управления образования Юрий Голодяев сообщил о том, что сейчас из учебного учреждения выводят две группы детсада, которые ранее здесь размещали в связи с его недозаполненностью.

«На вторую смену в школе пока не вышли. Но в 2022−23 годах нужно в Заре уже строить еще одну школу, к этому времени возникнет такая потребность», — отметил глава ведомства.

Мэр также поручил оперативно выполнить обязательства по подключению освещения в микрорайоне, особое внимание уделить подсветке проезжей части и остановки. Кроме того, на оперативном совещании затронули тему строительства новой дороги на ул. Новоселов. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, определяются источники финансирования. Предварительно, дорога будет построена не ранее 2022 года.