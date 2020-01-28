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Волонтеры Заречного просят помочь псу с рубленой раной на голове

28 января в 10:44 174 просмотра

В группе соцсети «ВКонтакте» благотворительного фонда помощи животным города Заречного Пензенской области появился ужасающий пост о собаке с проломленным черепом.

«Эта собака явно не должна была выжить, ведь удар был очень сильный. Это мальчик, и ему экстренно нужна наша и ваша помощь.

Собаку забрала Татьяна из п. г. т. Шемышейка. Таня ехала и ревела. Волонтер, которая уже столько повидала, не смогла сдержать слез после увиденного, а мне не стыдно это сейчас написать. Это наши чувства, которые мы стараемся всегда скрыть от глаз наших подписчиков. Сегодня, извините за такие подробности, уже не сдержались», — написали волонтеры.

Как помочь собаке, можно посмотреть здесь.

Напомним, в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. За это можно получить штраф — до 300 тысяч рублей либо сесть в колонию на срок до пяти лет.

Фотография: скриншоты - https://www.instagram.com/daria__vet/

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