Губернатор 25 января встретился с талантливой молодежью
В Пензе открылась оптика ОАО «Фармация»
Иван Белозерцев 23 января осмотрел ход строительства цирка
Экскурсия по зданию пензенского правительства для студентов
Наши новости
В Пензе осудили продавца контрафактных сигарет
В Пензе злоумышленник проколол колеса у 25 машин
Жителя Шемышейки обвинили в краже у знакомой
Пару из Тульской области подозревают в сбыте наркотиков в Пензе
Влюбленные приехали в Пензу для зарабатывания денег незаконным способом
Житель Суходольных Выселок избил собутыльника за нецензурное оскорбление
За сутки в Пензенской области сгорело 6 бань
После простой сделки в Сети пензенец оказался должен 2 миллиона
В Мокшане пенсионер забрал из магазина терминал сбора данных
Двое пензенцев могут получить до 20 лет колонии за наркотики

Ломовчанка обманула работодателя и поехала по ночным клубам страны

28 января в 11:12 234 просмотра

В Пензенской области рассмотрели уголовное дело по факту хищения чужого имущества в крупном размере.

22-летняя девушка работала менеджером по продажам интернет-магазина. С мая по июнь 2019 года она продавала товар и при этом не вносила сведения об этом в документацию. Деньги она забирала себе, всего — 754 тысячи рублей.

«После увольнения девушка отправилась путешествовать по ночным клубам России», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Когда в магазине прошла инвентаризация, недостача вскрылась. Возбудили уголовное дело. Суд назначил девушке наказание — два года лишения свободы условно. Кроме того, она должна будет возместить ущерб, причиненный работодателю.

Приговор не вступил в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...