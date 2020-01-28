Ломовчанка обманула работодателя и поехала по ночным клубам страны

22-летняя девушка работала менеджером по продажам интернет-магазина. С мая по июнь 2019 года она продавала товар и при этом не вносила сведения об этом в документацию. Деньги она забирала себе, всего — 754 тысячи рублей.

«После увольнения девушка отправилась путешествовать по ночным клубам России», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Когда в магазине прошла инвентаризация, недостача вскрылась. Возбудили уголовное дело. Суд назначил девушке наказание — два года лишения свободы условно. Кроме того, она должна будет возместить ущерб, причиненный работодателю.

Приговор не вступил в законную силу.