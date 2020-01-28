Пензенских учеников просят рассказать о своих предках-ветеранах

В конкурсе могут принять участие ученики 9−11 классов, студенты колледжей и техникумов, воспитанники суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военно-патриотических клубов, молодежных общественных организаций, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
Работы будут распределяться по нескольким номинациям:
— Великая Отечественная война в судьбе моего народа;
— Мой край и Великая Отечественная война;
— След Великой Победы в моей семье;
— Учительство в Великой Отечественной войне;
— Казачьи части и соединения в годы Великой Отечественной войны;
— Женщины-матери в годы войны;
— Полководцы Великой Отечественной войны и их победы;
— Мое участие в поисковых работах;
— Мое стихотворение о Великой Отечественной войне.
Работы необходимо отправить до 12 часов 30 марта на электронный адрес historyvps@mail.ru. Итоги будут подводить с 31 марта по 13 апреля. Их опубликуют на сайте Всероссийского педагогического собрания в апреле.