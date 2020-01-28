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Пензенских учеников просят рассказать о своих предках-ветеранах

28 января в 11:06 130 просмотров

В Пензе стартовал конкурс интерактивных работ для школьников и студентов «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества» (12+), посвященный 75-й годовщине Победы.

В конкурсе могут принять участие ученики 9−11 классов, студенты колледжей и техникумов, воспитанники суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военно-патриотических клубов, молодежных общественных организаций, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Работы будут распределяться по нескольким номинациям:

— Великая Отечественная война в судьбе моего народа;

— Мой край и Великая Отечественная война;

— След Великой Победы в моей семье;

— Учительство в Великой Отечественной войне;

— Казачьи части и соединения в годы Великой Отечественной войны;

— Женщины-матери в годы войны;

— Полководцы Великой Отечественной войны и их победы;

— Мое участие в поисковых работах;

— Мое стихотворение о Великой Отечественной войне.

Работы необходимо отправить до 12 часов 30 марта на электронный адрес historyvps@mail.ru. Итоги будут подводить с 31 марта по 13 апреля. Их опубликуют на сайте Всероссийского педагогического собрания в апреле.


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