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Белозерцев: Готов обсудить с представителями бизнеса Германии любые предложения

28 января в 11:26 132 просмотра

28 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Москве с послом ФРГ в РФ Гезом Андреасом фон Гайром и председателем Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.

Стороны обсудили перспективы создания совместных проектов пензенского и германского бизнеса, сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор отметил, что Пензенская область стремится к развитию внешних связей с регионами зарубежных государств, в том числе — стран Евросоюза.

«Мы предоставляем выгодные условия для ведения бизнеса и оказываем значительную помощь в создании инфраструктуры», — сказал Иван Белозерцев.

По его словам, регион заинтересован во взаимодействии по многим направлениям: в машиностроении, приборостроении, легкой, пищевой, перерабатывающей промышленности, в сфере информационных технологий и в других отраслях.

«Пензенская область — это открытый регион с большими возможностями. Я готов обсудить с представителями бизнес-сообщества Германии любые вопросы и предложения», — подчеркнул губернатор.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/211727/

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