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Эксперты сообщили о росте цен на мясо и молоко

28 января в 11:39 108 просмотров

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10−12%, а шоколад и вафли — на 5−7%. Об этом сообщают «Известия».

Также ожидается подорожание гречки на 5−6%. Замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина отметила, что причиной подорожания мяса, молока и молочной продукции стало повышение цен на сырье, также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства.

Кроме того, подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий». Гречка может подорожать в связи с сокращением площади для посевов.

Виктория Павлюшина напомнила, что повышения цен также связаны с ситуацией вокруг пальмового масла. За последние полгода биржевые цены на него в мире выросли на 40%. Столь резкий скачок связан с повышением спроса на это сырье в энергетической и автомобильной промышленности. Предложение для пищепрома сокращается, что увеличивает стоимость сырья. Плюс к этому с 1 октября прошлого года в России НДС на пальмовое масло был повышен с 10 до 20%.


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