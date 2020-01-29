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В Пензенской области за 5 лет число абортов снизилось почти на 42%

29 января в 05:39 162 просмотра

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала телеканалу «Экспресс» о том, каков уровень рождаемости в регионе, сколько недоношенных детей появляется на свет в перинатальном центре и как ведется работа по профилактике абортов.

По словам Марины Воробьевой, демография — важный постулат социально-экономического развития региона, и рождаемость является одним из ключевых показателей. К сожалению, в Пензенской области он невысок и с каждым годом снижается.

«По предварительным данным, за 2019 год у нас родилось 10 348 детей, то есть на тысячу меньше, чем в 2018-м. В среднем у нас в регионе за месяц рождается около 850−860 детей», — отметила замминистра.

В стенах перинатального центра в Пензе за минувший год родилось более 4 тысяч детей, большая часть которых — с дефицитом массы тела из-за преждевременных родов.

«Перинатальные центры создавались и создаются по всей стране с целью снижения материнской смертности и для того, чтобы выходить детей, которые рождаются преждевременно. В нашей области практически 94% преждевременных родов проходит в стенах перинатального центра. Там сконцентрирована вся лучшая техника в регионе и лучшие специалисты. Кроме того, за 2019 год обучение прошли 177 сотрудников — это гинекологи, неонатологи, врачи-реаниматологи. Мы выхаживаем недоношенных детей, оказываем помощь роженицам, которые поступают с патологиями беременности. […] Мы стали выхаживать детей, рожденных с экстремально низкой массой тела — менее килограмма», — рассказала Марина Воробьева.

Также в ходе беседы с корреспондентом телеканала «Экспресс» Альбиной Баишевой она рассказала о роли медико-санитарных кабинетов в профилактике абортов.

" Если мы сравним показатели за последние пять лет, то количество абортов в нашей области снизилось с 5730 до 3340. Причем если рассматривать те аборты, которые проводятся по желанию женщины, то здесь мы видим более существенную динамику. Индикативный показатель для медико-санитарных кабинетов — 15%. Если в 2015 году этот показатель составлял 14%, то в 2019 — порядка 20%. То есть каждая женщина, зашедшая в такой кабинет, выходит из него с твердой уверенностью, что она будет рожать. Показатель еще улучшился благодаря созданию по инициативе губернатора межведомственных рабочих групп по борьбе с абортами", — сообщила представитель минздрава.

Полную версию программы «Тема дня» (16+) с Мариной Воробьевой можно посмотреть на сайте телеканала «Экспресс», перейдя по этой ссылке.

В эфире телеканала «Экспресс» передачу «Тема дня» с актуальными интервью можно увидеть по будням в 18.25 (повторы — в 11.45)

Фотография: фото Владислава Барменкова

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