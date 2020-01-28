Пензенец рассказал о дырявой маршрутке

Мужчина опубликовал фотографию, сделанную в салоне микроавтобуса в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что в месте, где у транспорта расположено колесо, образовалась дыра в пластиковом перекрытии. По словам автора, в некоторые моменты грязь от колеса попадает через дырку в салон.

Пользователи в комментариях отметили, что не всегда в плохом состоянии салона виноват водитель. Они предположили, что периодически портят маршрутки сами пассажиры. В любом случае пензенцы посоветовали автору обратиться в транспортную компанию, чтобы специалисты проверили микроавтобус и, при необходимости, отремонтировали.