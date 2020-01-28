Губернатор 25 января встретился с талантливой молодежью
В Пензе открылась оптика ОАО «Фармация»
Иван Белозерцев 23 января осмотрел ход строительства цирка
Экскурсия по зданию пензенского правительства для студентов
Наши новости
Дорога к школе на ул. Воронова превратилась в каток — соцсети
Пензенец запечатлел любителя ездить по встречке. ВИДЕО
Пензенец пожаловался на разбитую дорогу в Терновке
У «Глобуса» в Пензе жестко столкнулись два авто
«Побег не удался». В Пензе машина оказалась на сугробе
«Такого еще не было». Пензенский маршручтчик совершил странный маневр
В Пензе полярный волк нежился под солнцем. ФОТО
«Наглость зашкаливает». Пензенец рассказал о дерзких водителях
Пензенской автоледи отомстили за парковку на «чужом месте»
В центре Пензы жестко столкнулись минивэн и легковушка

Пензенец рассказал о дырявой маршрутке

28 января в 11:59 118 просмотров

Житель Пензы рассказал в Сети об ужасном состоянии маршрутки № 85.

Мужчина опубликовал фотографию, сделанную в салоне микроавтобуса в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что в месте, где у транспорта расположено колесо, образовалась дыра в пластиковом перекрытии. По словам автора, в некоторые моменты грязь от колеса попадает через дырку в салон.

Пользователи в комментариях отметили, что не всегда в плохом состоянии салона виноват водитель. Они предположили, что периодически портят маршрутки сами пассажиры. В любом случае пензенцы посоветовали автору обратиться в транспортную компанию, чтобы специалисты проверили микроавтобус и, при необходимости, отремонтировали.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...