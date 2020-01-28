Жительница Пензы рассказала в соцсети о заледеневшей дороге на Окружной.

Женщина пояснила в группе соцсети «ВКонтакте», что речь идет о дороге по улице Воронова, которая ведет к школе.

«Как стекло. Вчера было ноль градусов, а сегодня — минус 10. Школьники еле-еле поднимаются в гору, чтобы пойти на уроки. С этим срочно необходимо что-то делать», — добавила пензячка.

Информагентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы ведомства присылают официальные ответы.