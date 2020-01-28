Андрей Лузгин высказался о важнейших направлениях инвестпослания

«Были подведены итоги прошедших лет и заданы ориентиры для муниципалитетов, для предпринимателей, по планам и ориентирам, налоговым инициативам. Еще в послании президента озвучены не только социальные меры поддержки населения, но и те меры, которые должны быть направлены на регулирование инвестиционной активности, в частности, — инвестиционный налоговый вычет. В Пензенской области пока он применяется в ограниченном масштабе — действует только для резидентов индустриальных парков. Будем надеяться, что для инвесторов будут послабления в этой части.

Здесь переплетается не только послание президента, но и реализация национальных проектов. Для наших жителей, для города это дает возможность существенным образом улучшить социальную инфраструктуру. Есть планы по строительству детской поликлиники, школы в Пензе и Спутнике. Для нас, например, строительство школы в Городе Спутнике снимет напряженность с переполненностью школ в Терновке. Часть учеников перейдет в строящуюся школу.

Безусловно, самые важные меры — социальной поддержки. Они касаются большинства жителей, социально незащищенных слоев граждан. Мы анализируем ситуацию с доходами населения и видим, что семьи, в которых — два-три и больше детей, находятся в трудном положении», — сказал Андрей Лузгин.

Напомним, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев огласил инвестиционное послание 27 января. В нем он подвел итоги работы правительства и муниципальных образований в социально-экономической сфере и обозначил задачи на 2020 год. Большое внимание в послании глава региона уделил поддержке бизнеса и привлечению инвестиций.