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Златогорский: У Кузнецка — большой запас инвестпроектов

29 января в 07:22 138 просмотров

Глава администрации города Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский рассказал об инвестиционном потенциале муниципалитета.

«Кузнецк отличается высокой деловой активностью. Если брать только мебельный кластер, то у нас — больше 150 предприятий. Практически каждое из них развивается, наращивает и модернизирует свое производство. Многие в кооперации находятся. Поэтому основные инвестиционные проекты связанны с мебелью и вокруг мебели. За нас работает наша репутация, у нас есть ряд инвестпроектов, которые были реализованы в сжатые сроки, и у инвесторов — самые положительные отзывы о работе с нами. Видимо, эти отзывы тоже работают», — сказал Сергей Златогорский.

По его словам, в настоящее время у Кузнецка — достаточно большой запас инвестпроектов, но на этом останавливаться не планируют.

«Будем дальше искать варианты развития, у нас есть резервы территорий, площадок, которые можно еще задействовать», — отметил глава кузнецкой администрации.

Губернатор Иван Белозерцев 27 января в ходе оглашения инвестпослания напомнил, что в 2019 году в Кузнецке запустили крупный завод по производству поролона.

«Поручаю правительству Пензенской области, главе муниципального образования в этом году оказать всю необходимую помощь этой компании и ввести в эксплуатацию второй завод — по производству матрасов, который также станет самым крупным в Европе подобным производством», — сказал глава региона.

Он отметил, что это позволит не только создать дополнительные рабочие места, но и создать кластер с законченным циклом производства.


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